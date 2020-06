Magic Johnson también tendrá un documental sobre su vida y su carrera

Con diez episodios y centrada en los éxitos de Jordan al frente de los Chicago Bulls en los años 90, The Last Dance recibió el aplauso prácticamente unánime de la prensa especializada y tuvo un gran eco en las redes sociales.

Solo unas pocas semanas después de que terminara el fenómeno documental de The Last Dance acerca de la leyenda de la NBAMichael Jordan, la revista Variety aseguró este jueves que otro jugador igualmente emblemático como Earvin Magic Johnson tendrá un documental sobre su vida y carrera.

