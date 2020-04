Magic Johnson critica que el coronavirus se expandirá en EE UU por las desigualdades raciales

El exbaloncestista apunta que “por eso que vemos estos números tan altos, porque la gente a la voz de que los negros no podían contraerlo. Ahora vemos que no solo podemos contagiarnos del coronavirus sino que también podemos morir por el virus”.

Johnson explicó que existe mucha información errónea que hace que el problema aumente, igual que ocurrió en los 80 y los 90 con el VIH y el SIDA: “Los negros pensaban que no podían contraer el VIH y el SIDA. Es lo mismo que el coronavirus. Me recuerda que hace 30 años, todos estábamos equivocados “.

“Tenemos que asegurarnos, primero de que cada estadounidense puede hacerse una prueba”, afirmó Johnson en la CNN. Eso sí, Earving Johnson Jr , quien hace casi tres décadas anunció que era VIH positivo , destacó que “la razón por la que sigo viviendo es debido a la detección temprana. Me hicieron un examen, me hicieron un examen físico. Resultó que tenía VIH y eso me salvó la vida” .

