Maersk prevé llegada masiva de buques por retraso en Suez

En el caso de Panamá, no se visualiza un impacto directo, porque los barcos que transitan por el Canal de Panamá no necesariamente son los que se quedaron bloqueados en el Canal de Suez. “Lo que sí podría ocurrir es que alguna carga que se tiene que trasladar podría tener un atraso, pero no en el caso de barcos”, agregó.

El cierre del Canal de Suez por casi una semana debido a que el buque Ever Given quedó atravesado en la vía acuática podría afectar la disponibilidad de contenedores vacíos en Asia, pero también se prevé un atraso en la llegada de carga a Europa y otros puertos de Suramérica.

