Maersk: $1,400 millones para descarbonización de la flota

Según la empresa, más de la mitad de los 200 clientes más grandes de Maersk han establecido objetivos ambiciosos basados en cero carbono para sus cadenas de suministro. Entre estos están Amazon, Disney, H&M Group, HP Inc., Levi Strauss, Microsoft, Novo Nordisk, Procter and Gamble, Puma, Schneider Electric, Signify, Syngenta y Unilever.

You May Also Like