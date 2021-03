Maduro bromea con acento ruso tras recibir la Sputnik V

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recibido este sábado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, la primera dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia, en el marco de la campaña de vacunación en el país, en la que ya se ha vacunado “a gran parte del personal médico”, según comunicó él mismo en Twitter. “Mi primera dosis, estoy vacunado”, decía contento justo después el mandatario, que expresando su buen humor comenzó a bromear imitando el acento ruso. “ No siento ningún tipo de ‘escaloski’ ni ‘fiebroski’ . No sé por qué estoy hablando así”, decía ante las risas del personal sanitario

