Madrid exploró la posibilidad de comprar la vacuna rusa Sputnik ante “la inoperancia del Gobierno”

Así, la candidata considera como una “bomba de humo” este movimiento de la Comunidad y ha afirmado que Ayuso “da discursos que no están conectados con la realidad”. “Independientemente del número de vacunas, el problema es que la vacunación y la planificación en Madrid es una chapuza, y eso no se arregla comprando más vacunas “, ha zanjado.

En una entrevista concedida a ‘TVE’, y recogida por Europa Press, García ha apuntado que “el problema” en la región “no es el número de vacunas, sino que no se han reforzado los centros de salud , y no se vacuna a la gente cerca de sus casas con su médico habitual”.

You May Also Like