Laura Ríos Villa es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y una amante incondicional de la ciudad de Madrid. Asegura tener el “superpoder” de encontrar grandes ofertas por la capital, y lo utiliza para compartir los mejores planes madrileños a través de su blog DerutaporMadrid. El contenido que publica en esta web, en Instagram, Tik Tok y Twitter le ha llevado a conseguir 400.000 seguidores y a ser galardonada con el premio popular de los premios Creadores de 20minutos, que recogió en el escenario a pesar de estar recuperándose de una reciente operación.

¿Cómo nació su proyecto?

Básicamente no me cogieron en el último curso de la escuela de idiomas y empecé a estudiar historia de Madrid. A mí Madrid de toda la vida me ha encantado, siempre me ha fascinado. Entonces dije ¿y si me abro una cuenta y cuento la historia de Madrid a mi manera, que es como muy especial, muy de tú a tú? Luego un vídeo se hizo viral, el del carillón del edificio de enfrente del Congreso, del plus ultra. Yo vivo Madrid a tope, lo vivo porque me encanta, me apasiona y me fascina. Así que un día dije: “¿Y si comparto con la gente cómo vivo Madrid? Con los planes que hago, los sitios a donde vamos…”. Y así surgió, básicamente.





Parece que los planes nunca se acaban…

Nunca se acaban los planes. Madrid es una fuente inagotable de cultura, ocio y planazos, que es como la gente me tiene en mente, como la chica de los planazos. Cuando digo: ‘Hoy planazo gratis’, la gente ya me conoce por la voz.

¿A dónde se llevaría a los lectores de ruta?

Me los llevaría a sitios que no conocen, que no son tan conocidos. Por ejemplo, visitando quizás el Huerto de las Monjas, que está paralelo a la Calle Mayor. También en la Calle Mayor está casa Palazuelo. Son como secretos de Madrid que hacen que te enamores, son como la cara B de Madrid. Eso es lo que mas me gusta, esa esencia, esos sitios tan ‘cuquis’ y tan chiquititos, que es como “ahora sí que conozco Madrid”.





¿Ha pensado dónde va a ir para celebrar esta victoria?

La verdad es que no. cuando me recupere creo que lo voy a celebrar a tope, con mi familia, mis amigos, mi chico y, bueno, con todas las personas que me siguen porque lo compartiré. Gracias a ellos hoy estoy aquí. Gracias infinitas a las personas que me ayudan a diario en redes sociales.

¿Cuál es el secreto, el truco para triunfar en las redes?

No sé cuál es el truco pero, en mi caso, creo que ser honesta y directa. Con directa me refiero a ser transparente. Creo que esa es la clave, por lo menos en mi caso. Si yo, por ejemplo, recomiendo algo, es porque confío plenamente en ello, porque nos lo hemos pagado y porque realmente creo que le puede gustar a la gente. Cuando haces las cosas con corazón y con pasión, yo creo que la gente dice: ‘Esto es real’. Creo que la clave es ser real.





¿Qué es lo que más disfruta del proceso?

Creo que la mejor parte es primero disfrutar de los planes, de Madrid y compartirlo. Al final, cuando se comparte es cuando realmente se disfruta. Si vas a un restaurante y vas solo, lo disfrutas y tal, pero, si vas con amigos, entonces sí los disfrutas al máximo.

¿Cómo es la respuesta en redes?

Yo tengo un ‘feedback’ muy bueno porque la gente que me sigue es maravillosa. Yo lo considero un grupo de amigos a los que nos apasiona Madrid y nos encanta hacer planes. Creo que también es importante que los planes que propongo son accesibles para todo el mundo porque son gratuitos y la cosa no está muy boyante. No hace falta quedarse en casa, hay muchos planes gratis para seguir disfrutando de la vida, del ocio y de Madrid.