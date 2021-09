Madrid Es Moda apuesta en su próxima edición por una moda más sostenible, local, inclusiva y diversa que nunca

Madrid es Moda ha anunciado hoy el calendario de su próxima edición, cita que abrirá la Semana de la Moda de Madrid y completará el calendario de desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Del 14 al 21 de septiembre Madrid es Moda (MeM) seguirá acercando la moda de autor española al público a través de originales eventos celebrados en diferentes puntos de Madrid.

La moda de autor tomará de nuevo la calle con la recreación de un ballroom como evento inaugural en el centro de la capital, que unirá a importantes creadores de moda con los nombres más destacados de la escena voguing nacional.

Bajo el concepto creativo de “descubrir”, Madrid es Moda invitará al consumidor a conocer una nueva forma de ver la moda, más atenta y sensible a los detalles, y descubrirá nuevas perspectivas y trazará nuevos relatos que hablen del trabajo de nuestros diseñadores, del Slow Fashion, de la ciudad de Madrid y de las marcas que colaboran en MeM.

Por otro lado, MeM Pro se presenta como una de las principales novedades de esta edición. Un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre profesionales del sector en el que se presentarán proyectos de ayuda a la innovación y sostenibilidad, y en el que además se ofrecerá formación especializada.

Como en todas las ediciones, más de 30 marcas participarán en esta edición en la que se celebrarán presentaciones de colección en lugares singulares de la ciudad y en la que MeM volverá a abrir las puertas de su showroom efímero para acercar la moda de autor española al consumidor final.

Entre los diseñadores participantes, podemos encontrar a After, Andrés Gallardo, Anton Heunis, Beatriz Peñalver, Bimani, Brain & Beast, Carlota Barrera, Claro Fernando, Devota & Lomba, Dolores Cortés, Duarte, Duyos, Ernesto Naranjo, García Madrid, Gonzales Underwear, Jc Pajares, Jorge Vázquez, Juanjo Oliva, Leandro Cano, Maison Mesa, Malne, Mans, María Lafuente, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Oteyza, Otrura, Pardo Hats, Pilar Dalbat, Reliquiae, Roberto Verino, Teresa Helbig, The 2nd Skin Co., The Extreme Collection o Unsarao, entre otros.

‘Ballroom’ en el centro

Como ya hemos hablado antes, uno de los eventos principales es sin duda el ballroom que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 18:30 horas en el centro de Madrid y será abierto al público.

Tras la organización del fashion parade en abril, MeM continuará así con su leitmotiv de acercar la moda a la calle de una forma creativa y performática. Esta recreación contará con la participación de los nombres más destacados de la escena ballroom nacional, todos ellos vestidos con looks de diez importantes diseñadores.

Este ballroom se presenta como una celebración de lo plural, lo inclusivo y la creatividad. Un claro ejemplo de la apuesta por la expresividad y la diversidad, valores que representa la moda de autor y el proyecto Madrid es Moda.

‘Showroom’ Colectivo

Este showroom, sin referentes en España, volverá a convertirse en la acción central de Madrid es Moda gracias al impulso de Klarna y al apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de la plataforma Madrid Capital de Moda y el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. Será un espacio vanguardista e interactivo donde el público podrá conocer, junto a un equipo de estilistas, las colecciones otoño/invierno 2021-2022 de las firmas participantes del 18 al 21 de septiembre en la Serrería Belga -Calle Alameda, 15– y será necesario acudir con cita previa mandando un email a madridesmodastore@gmail.com.

Esta iniciativa vuelve a apostar por el formato phygital, ofreciendo al cliente la oportunidad de descubrir físicamente el trabajo de los diseñadores y finalizar el proceso de compra online.

Este espacio único albergará además una completa programación de actividades que ofrecerán nuevas experiencias para que el cliente descubra los valores de la moda de autor española. Esta programación contará con la participación de ESNE, que ofrecerá un workshop sobre fotografía de moda con un shooting en directo.

MeM Pro

Una de las principales novedades de esta edición es el lanzamiento de MeM Pro. Se trata de una programación dedicada a profesionales de la industria de la moda de autor con el propósito de tocar temáticas empresariales. MeM Pro se define como un espacio para compartir iniciativas de éxito, presentar proyectos colaborativos, de innovación y sostenibilidad, así como actividades formativas.

En este apartado, MeM contará con la colaboración de destacados profesionales, empresas e instituciones que, a través del intercambio de experiencias, abrirán una nueva vía de contacto con el público especializado. De la mano de IED, la Asociación de investigación de la Industria Textil – AITEX, la agencia especializada en marketing digital LIN3S, Music Library, los diseñadores Roberto Verino y Leandro Cano, y los proyectos europeos S4Fashion, ELIIT y Worth, Madrid es Moda ofrecerá una completa programación en la que poder descubrir nuevas claves de desarrollo de negocio y experiencias de valor.

Esta nueva sección de Madrid es Moda se inaugurará el viernes 17 de septiembre a las 9.30 con una mesa sectorial en el Ateneo de Madrid en la que destacados actores de la industria debatirán sobre la necesidad de la creación de un plan estratégico de la moda de autor española.