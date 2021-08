Madrid, Barça, el fair play del PSG…

Javier Tebas ha comparecido en rueda de prensa tras conocer la aprobación en la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga del acuerdo con CVC por la que se percibirán más de 2.000 millones de euros para llevar a cabo el proyecto ‘LaLiga Impulse’ para potenciar el poder económico de los clubes.

En su intervención, Tebas ha dejado varios recados a Real Madrid, FC Barcelona, PSG o a la Federación, entre otros, además de defender el importante acuerdo con el fondo norteamericano.

Madrid y Barça, contra los pequeños

“A Real Madrid y Barcelona no les interesa una Liga potenciada, no le interesa que sus clubes se rearmen y mejoren. Han votado en contra en clave Superliga, no es un problema el acuerdo con CVC”.

Las decisiones de Laporta

“Habrá que recordar que al FC Barcelona le correspondían 275 millones de euros y yo creo que no le venían mal. Pero tienen gente muy inteligente dirigiendo el club y yo creo que en las últimas decisiones que están tomando se nota”.

El problema cultural del Real Madrid

“El problema con el Real Madrid es cultural porque piensan que los grandes clubes tienen que jugar y mandar entre ellos”.

Messi y las estrellas

“No hay una cláusula que ponga que nos paguen menos porque se vaya Messi. No son tan imprescindibles como para que los operadores vendan suscripciones. Los clubes son parte de la historia y los fans del Barcelona que están en España seguirán al club, esté o no Messi”.

La lista de Tebas de la RFEF

“Todo lo que hacemos, se mete siempre la RFEF, una más y la pongo en la lista”

Contra los periodistas

“No os habéis enterado, mira que os hemos enviado información”. “Estáis todos muy positivos hoy, ¿eh?”

La Superliga del Madrid

“No, porque como no saldrá nunca, no. La Superliga solo es prensa y comunicaciones del Real Madrid”

El Real Madrid, el destructor de LaLiga

“No se lo voy a contar (antes) a alguien que quiere destruir la Liga. Florentino dijo que no valíamos nada, que todos estábamos en la ruina. Estratégicamente, no es lo adecuado. Cumplo los reglamentos de LaLiga, y se lo cuento cuando corresponde. No estoy obligado a hacerlo en una cena, sí con los que considero que aportan. Llevamos 50 demandas del Real Madrid”

Los clubes-estado

“Cuando nosotros denunciamos a los clubes estado como PSG y Manchester City, Barça y Madrid nos dejaron solos. En cambio ellos se iban de cenas y se divertían con Al-Khelaifi y el del City”.

El PSG y el Fair Play Financiero

“Van a tener que cuadrar mucho los números los del PSG. Aunque hayan fichado mucho jugador libre, han declarado pérdidas de 240 millones y han fichado a Achraf. Tiene pinta que con los fondos del club está complicado. Tendrán que abrir un poco el gas para dar una solución”.