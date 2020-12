Madres solteras por elección: rompiendo esquemas y miedos

Hoy en día, este concepto de las madres solteras ha cambiado y su perfil, también. Muy contrario a lo que suele pensarse, una mujer que decide emprender la maternidad en solitario, no lo hace obedeciendo a un simple capricho. Un hijo es una decisión bien pensada y sin titubeos. Un hijo es un proyecto de vida, y las madres solteras por elección están conscientes por completo, que no suple la carencia emocional de una pareja.

Desde el nacimiento de Louise Brown, la primera bebé nacida por Fecundación in vitro, en 1978, las técnicas de reproducción asistida (TRA) han revolucionado las formas de crear familias, cuestionando el modelo tradicional que asocia exclusivamente sexualidad a reproducción, reproducción a relaciones heterosexuales y relaciones heterosexuales a familia.

Una familia monoparental no es un problema.

Lo primero que hay que esclarecer es que una mujer que forma una familia monoparental no es un problema, sino que es resultado de la sociedad y su evolución. Tenemos asumido como cierto que el esquema de familia es “padre, madre e hijos” y que cualquier otro modelo no funciona. Aceptar que no es cierto ayudará a educar a los niños en la seguridad que precisan para crecer.

El miedo a la ausencia de la figura paterna

Una vez que una mujer decide ser madre soltera por elección, es normal que le asalten miedos y dudas. Uno de los más comunes es el temor ante el efecto que supondrá al futuro bebé la ausencia de figura paterna.

En lo que respecta a la ausencia paterna, los adultos son quizá más prejuiciosos que los niños y se visualizan contratiempos donde no los hay. En este aspecto, las costumbres desempeñan un rol de envergadura. Si un niño crece sin la idea de un padre, seguramente no note nunca su ausencia y sea igualmente feliz que un niño con un padre y una madre, siempre y cuando reciba por parte de su madre todo el cariño y amor que necesita.

Si la futura madre maneja con completa naturalidad e igualdad su situación familiar, el niño no crecerá con la idea de que es algo extraño o diferente. Por otro lado, la ausencia de padre no tiene por qué suponer un déficit para el niño en relación a su educación. Disciplina, responsabilidad, colaboración y comunicación son algunos de los valores educativos que no pueden faltar en la educación infantil; valores que pueden inculcar del mismo modo tanto una familia heteroparental como monoparental.

La revelación de los orígenes en una familia monoparental formada por madres solteras por elección

Otro de los momentos que suele generar más miedo e inseguridad a las mujeres que han emprendido la maternidad en solitario, es cuando el niño hace preguntas sobre sus orígenes. Desde la Unidad de Apoyo Psicológico de IVI Panamá, nos comentan que, a partir de los tres hasta los ocho años es el rango de edad definido como el momento perfecto para empezar a desvelar los orígenes al niño.

Es de suma importancia que la madre transmita esta información con naturalidad, adaptando su lenguaje para que el niño pueda comprender fácilmente que se trata de un niño muy deseado por su madre y que su gestación ocurrió gracias al corazón altruista de otra persona.

Una herramienta sencilla, fácil y divertida para comunicar los orígenes al niño es a través de los cuentos. Existen una gran variedad de cuentos para explicar al niño sus orígenes. De tal manera, perciben transparencia en el relato y seguridad en sí mismos, concluyendo que es algo que no tiene por qué ocultarse. Para tal fin, se aconseja llevar a cabo un trabajo propio e individual sobre los miedos y prejuicios en torno a la historia que contarán. Es decir, ir practicando cómo se afrontará este momento desde el nacimiento del niño.

No se recomienda, ya que al final resultará contraproducente, contar al niño cómo fue su concepción y cuál es su origen con historietas falsas o mentiras. Al contrario, siempre se debe ser honesta y lo más clara posible, ajustando la historia a la edad del niño para que pueda entenderlo.

Convertirse en madre soltera por elección exige de un esfuerzo extra.

Apoyo psicológico para madres solteras por elección

Este grupo es diferente al resto de las personas que visitan un centro de reproducción asistida ya que, por lo general, no presentan un problema de fertilidad. Sin embargo, es conveniente destacar que convertirse en madre soltera por elección exige de un esfuerzo extra. Esto abarca el nivel económico, ya que las finanzas familiares recaerán exclusivamente en la madre y la conciliación con lo familiar se complica, al no contar con una pareja. En estos casos se evalúa el estado psicológico de la mujer, su red de apoyo y las expectativas con respecto al tratamiento de fertilidad.

Adicional a esto, los tratamientos de reproducción asistida, en algunas ocasiones, requieren de varios intentos para lograr el embarazo. La necesidad de recibir ayuda ha llevado a la creación de diversas asociaciones, donde otras mujeres en la misma situación ofrecen una red de apoyo y comparten este momento vital. Respecto a esto, en otros países están muy bien organizados y se pueden encontrar en el ciberespacio.

¿Y cómo puedo ser madre soltera por elección?

La reproducción asistida ofrece varias opciones para las mujeres solteras que quieren convertirse en madres:

• Inseminación artificial

• Fecundación in vitro

• Ovodonación

En función del caso particular de cada paciente, se tomarán en cuenta la edad, estado de fertilidad, salud o situación económica, entre otros aspectos, y se determinará el mejor tratamiento para lograr ser madre soltera por elección. En IVI Panamá asesoramos a todos nuestros pacientes y aconsejamos el mejor tratamiento de fertilidad para cumplir el sueño de formar una familia.

También puedes convertirte en madre soltera por decisión propia mediante la Adopción.

Sabemos que hay muchas preguntas, dudas y hasta mitos que rodean a las madres solteras por elección. Por esta razón es que desde IVI Panamá hemos dispuesto de La Mejor Decisión: Guía Práctica para Familias Monoparentales para que resuelvas todas aquellas dudas y puedas tomas la mejor decisión.