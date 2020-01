Madre lleva más de año y medio en coma, familiares nunca vieron a la criatura

En abril próximo, la joven Migueleyn Rodríguez Villaverde tendrá dos años de estar en estado de coma, luego de una cesárea realizada en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en el corregimiento de Tocumen.

Actualmente este caso está en el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito contra la vida y la integridad personal contra la mencionada joven y su recién nacido.

Esta historia comenzó el 2 de abril de 2018 en el Hospital Regional de Chepo donde llega la joven para que se le atendiera su parto.

Todo iba bien, pero al momento de tomar una decisión se fue la luz en el hospital

En la sala de ginecología se inició el protocolo para inducirle el parto, según las normas de atención de altos riesgos. Por ende se le aplicó el medicamento para iniciar las contracciones uterinas, luego de evaluar el estado de bienestar fetal.

De acuerdo con un reporte de los ginecólogos al que este medio tuvo acceso, nunca se mostró compromiso del bienestar fetal. Allí se continuó el monitoreo hasta y la paciente rompió fuente. Hasta ese momento todo estaba normal, la presión sanguínea de la madre y la criatura.

Al pasar la horas y en vista de que no se logró avance en la dilatación y descenso del bebé, los ginecólogos optan por la cesárea, pero se reporta un daño en los aire acondicionados y de decide trasladarla a Panamá.

A las 3:30 p.m. del 3 de abril se ordenó el traslado de la paciente al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos en Tocumen. No fue hasta las 5:30 p.m. del 4 de abril que la madre de Migueleyn Rodríguez fima la autorización para la cesárea.

Dos horas después la llaman por el alta voz que se acerque a la sala de parto donde se encuentra a una pediatra, quien le indica que la bebé había fallecido.

También le hacen saber que su hija se encontraba en estado delicado. Luego el galeno que la atendió le indica que la joven había sufrido un paro cardiorespiratorio al momento del parto.

Frente a esta realidad, el 9 de abril la trasladan a la Sala de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social Dr. Arnulfo Arias Madrid.

“Nadie sabe, nadie supo”…

El 11 de abril la hermana de Migueleyn se acerca a la morgue para retirar el cuerpo, pero le indican que deben volver el 14 luego de cumplir con una serie de requisitos.

Llega el viernes 14 y le pide que pase a Patología donde le dien que mejor llame el lunes siguiente y luego que vuelva a llamar en 24 horas.

Para salir de dudas, el 19 de abril llega al hospital y le indican que el cuerpo no aparece. Le explicaron que el procedimiento. Allí descubren que nunca le mostraron el bebé y no firmó ningún consentimiento para ser enviado a Patología. También se percata que dentro del expediente hay una hoja de autorización de autopsia con una firma que no es la de ella y sin fecha.

Posteriormente se ordena una inspección ocular a la morgue del hospital para recoger evidencias.

Demandan celeridad en este proceso

Han transcurrido casi dos años y este caso en el Ministerio Público no ha tenido avances, según informó el abogado de la familia, Benito Mojica, quien emplazó al director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, para que se deslinden responsabilidades con el personal médico que atendió este caso. También pidió al procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, una cita para analizar este caso y se investigue “ por qué no se han hecho adelantos por saber dónde está la criatura. La bebé, entre comillas, murió, pero no hay cadáver. No hay cuerpo y no hay registros. ¿Dónde está la criatura? No hay pruebas de que fue incinerada”.

Según Mojica, lo que se ha logrado por presión de la defensa es que se envié a un especialista de Medicatura Forense a constatar la condición de la madre, quien se encuentra en la casa de su progenitora.