Madre de Texas se entera que su hija cruza la frontera al ver su foto en Univision y ser detenida por la Patrulla Fronteriza | Univision 62 Austin KAKW

“Miro la foto de ella y se me hizo impactante, entonces la reconocí de volada cuando vi la foto de ella. Esta es Emely…fue algo impactante. Yo no sabía que ella venía”, indicó Valdez.

La mujer narró entre lágrimas que no sabía qué hacer. “Se me partía el alma, mi hija perdida…Dios mío qué hace aquí”, dijo.

La menor se quedó bajo el cuidado de su padre en su país natal. “La última vez que hablé con ella fue hace dos domingos. Ella me dijo que estaba bien. Siempre le hablo los fines de semana. No me dijeron nada”, explicó.

La madre dijo que cuando ella se fue hacia Estados Unidos, el padre de Emely se quedó con la menor: “Yo tenía muy cortas comunicaciones con él. Se molestó mucho que yo me vine. Yo me vine por necesidad aquí,” dijo.

“Yo no la he traído a ella. Yo ni cuenta me daba, si no es por la noticia, yo no me daba cuenta. Podría estar tiempo ella detenida y yo ni iba a saber”, explicó.