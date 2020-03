Madre de Tatiana Vélez: ‘Yo no sé si ya perdí a mi hija, eso solo lo sabe Dios’

Yaritzel de Vélez vive agonizando tras la disputa en la que se encuentra con su hija por el caso de violencia de género que envuelve al reguesero Yemil.

Lee también: ‘Cuando una persona se queda sin herramientas empieza a trabajar con las patas’

Recordemos que esta señora fue quien nos brindó una entrevista en exclusiva y rompió el silencio del infierno que vivió su hija, quien a los días se retractó y se ensañó contra su madre. Yaritzel insiste en que esa no es su hija, que el reguesero la hizo cambiar de parecer que la tiene amenazada. ¡Ajá!

Mira también: La esposa de Trudeau, sospechosa de contagiar el COVID-19 al actor Idris Elba

¿Piensas que ya perdiste a tu hija?

Yo no sé si ya la perdí- a mi hija- eso solo lo sabe Dios, pero yo jamás perderé la esperanza y la fe de que ella volverá.

¿Qué le tienes que decir a las madres que viven o han vivio una situación similar a la tuya con demandas incluidas?

A las madres que están pasando por esto solo les puedo decir que jamás dejen a sus hijas solas, aunque ellas no quieran que esté allí, hay que hacerlo. Más tarde nos vamos a arrepentir . Jamás me imaginé pasar por esto, pero aquí estoy y jamás, jamás la dejaré sola, aunque ella me de contra; Dios tiene un propósito para todo esto.

Casi todo Panamá te ha apoyado en este proceso de demandas y dimes y diretes en redes con tu hija… ¿qué le tienes que decir a Panamá?

Yo jamás pensé de verdad ganarme el cariño de tantas personas de esta manera, estoy tan agradecida con PANAMÁ entero por todo el cariño y el apoyo que me han dado. Todavía estoy tratando de leer mensajes que llegan a mi Instagram, pero me gustaría que todos sepan que yo seguiré en esta batalla, no va a haber nada en este mundo que me haga tirar para atrás. Así algunos me digan que la deje, que se estrelle, NO PUEDO hacer eso, porque la hija es mía y si después la matan ¿qué hago? Lucharé .. gracias a todos por su cariño.

¿Cree que Tatiana esperará a que Yemil salga de prisión?

Bueno, Tatiana ahora es impredecible, no sé qué estará pensando ella en estos momentos, aunque sé que el tema de la brujería le nubla la visión y el pensamiento. Yo de verdad quisiera que ella regresara para ayudarla, ella necesita ese amor y cariño de su familia.. en donde ella está dudo mucho que le estén dando ese cariño, eso solo lo podemos dar nosotros: su familia.

La hermana de Tatiana, Amirah… ¿cómo está ella, qué dice en todo este tiempo que no la ve?

Amirah, su hermanita, la extraña tanto… ojalá decida regresar.

¿Cómo era Tatiana antes de conocer a Yemil?

Tatiana, antes de Yemil, era una muchacha carismática, extrovertida. No sabes, ella aquí nos hacía reír con cada ocurrencia, salía con sus amigos a bailes típicos, siempre fue respondona, pero yo podía manejar eso… es más, ella hacía caso en la mayoría de las situaciones. Me acuerdo que la castigué dos meses y ella cumplió su castigo sin refutar, pero ahora me digo: ‘¿porqué dejé que esa relación siguiera?’ Allí fue donde fallé, debí ponerme dura, pero bueno, ya no puedo echar el tiempo para atrás. Ahora a seguir, no queda de otra, nosotros tenemos 3 hijos más que nos necesitan… Tatiana es una niña con un don en sus manos, pienso que todavía tiene un futuro por delante, pero necesita la guía de sus padres y me gustaría que sepa que SIEMPRE VAMOS A ESTAR ALLÍ PARA ELLA, SIEMPRE.