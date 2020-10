Madre de Tatiana Vélez: ‘Lo que le pasó no se lo deseo a nadie’

Tatiana Vélez, ex de Yemil, volvió a tener muy buena comunicación con su familia, así lo explicó Yaritzel de Vélez, su madre, quien está feliz de volver a reunirse con su hija para una buena foto familiar.

Tras Yaritzel subir el “post” a su cuenta de Instagram, hubo una persona que comentó: “que venga la piñata, rómpela”… Ella no se quedó callada y defendió a su hija: “Ojalá no le pase eso a ti hermana o a tu mamá, o a tu hija. Que feo que vengas a burlarte de alguien así, lo que le pasó a ella no se lo deseo a nadie. Qué feo de verdad”.

Pero fueron muchos seguidores de su madre, quienes han seguido de cerca toda esta odisea, que estaban muy contentos por verla feliz al lado de su familia. “Leyendo cada comentario se me salen las lágrimas porque la verdad son mínimos los comentarios malos, y siempre habrá así sea hagamos bien o mal. Yo no estoy segura de casi nada, pero de lo único que puedo estar segura es de que el Señor me tiene agarrada de su mano y solo él juzgará cada acción”, comentó.

Destacó que la familia nunca abandona, solo te deja ser y cometer errores, pero siempre están para levantarte.

Desintoxicó su vida

Vélez subió unas historias – hace días- que dejaron a todos boquiabiertos. Eran lo que muchos estaban esperando, pues han sido testigos de que esta chica ha estado sufriendo. “Elimina a todo aquel que te falete el respeto, te miente, te use y no te valore”, decía una historia, mientras que la otra hablaba de alejarse de todo lo malo, no joder a nadie… en fin, tener una vida tranquila.

No se sabe nada de la siguiente audiencia de Yemil por el caso de Tatiana Vélez. Tenía que ser en septiembre.

Tras irse de la casa de su madre se comprobó por medio de ella misma que mantenía una relación con Yemil desde prisión. Su madre tuvo fe en todo momento que recapacitaría. Según Tatiana, “fueron semillas mis errores”.