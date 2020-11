Madre de Tatiana Vélez: ‘Era un sueño que aceptara su error’

Luego de un Live en donde Tatiana Vélez le pidiera – públicamente- perdón a su madre Yaritzel de Vélez por todo lo que ha pasado, la madre de la maquilladora brindó una entrevista en exclusiva a día a día en la que abre su corazón y revela cómo fue ese regreso de su hija, sobre las polémicas fotos, el futuro, las críticas en redes sociales, qué viene judicialmente y demás.

¿Pensó en algún momento que ella le pediría perdón?

Para mi ya eso era un sueño, y no que me pidiera perdón, tan solo que aceptara su error. Para mi eso era muy lejano.

¿Cómo se dio ese regreso a los brazos de mamá?

No fue fácil, había tanto dentro de nosotras, pero desde el momento en que me di cuenta de que llegó a la casa supe inmediatamente que algo andaba mal con esa “relación”, así es que en ese momento comencé a tratar de llegarle.

¿Cómo reaccionaron sus hermanos cuando la vieron?

Ella los extrañaba muchísimo y ellos a ella. Ese reencuentro fue con lágrimas y más, pero ellos están felices. Por temas especiales me tocó llevarles los niños a mi mamá, así que estuvieron tres semanas juntos.

¿Qué espera para Tatiana?

Yo espero de ella todo lo que se merece, porque lo que ella pasó, como siempre digo, no se lo deseo a ninguna mujer. Siempre tendrá mi apoyo mientras no mire para atrás, ella tiene un futuro brillante y no necesita de ningún hombre y menos del maltrato.

¿Qué pasará con el caso de Yemil?, ¿le teme a algo?

Yo seguiré hasta el final. La verdad de las audiencias no sé, y si ¿tengo miedo? Claro que lo tengo, porque yo sé hasta dónde puede llegar la maldad, pero yo estoy agarrada de la mano del Señor y hasta ahora me ha demostrado que no me va a soltar.

¿La familia de Yemil no se ha comunicado con usted?

No!!! Y espero no lo hagan.

¿Quién publicó las fotografías de ella golpeada?

Las fotos se hicieron públicas, ya que fue la única manera que vi de que las autoridades hicieran algo, así digan que los trapos sucios se lavan en casa qué más hubiera querido yo, que nadie se enterara, pero hoy la historia hubiera sido otra.

¿Ella ha cambiado desde que regresó a su casa?

Claro, ha tenido cambios y algunos no son tan buenos, pero eso puede cambiar y trabajaré duro en esos cambios.

¿Dejará todo atrás como ella misma lo dijo?, ¿qué cree usted?

Se lo ruego a Dios cada día. Ya ella tomó el primer paso y yo seguiré al pie del cañón. Hay personas que no les gusta que yo la apoye porque quizás ella regresará atrás, pero ¿qué sería de mí si no lo intento una y otra vez? Ella es parte de mí, al igual que los demás, y así lo haría por cualquiera de ellos. NO ME VOY A RENDIR. Si mañana le llegará a pasar algo la única que va a llorarla voy a ser yo.

¿Qué tanto le ha afectado las críticas a la familia Vélez?

A mi familia nada, porque no prestamos atención a los malos comentarios. Gracias a Dios siempre fuimos una familia unida, que hubo un tropezón sí, pero la ventaja es que siempre acostumbré a mi familia a estar juntos. Hubo cosas, pero la vamos a superar así mismo como FAMILIA.

¿La han seguido amenazando?

Amenazas como tal NO, pero ya con las que hicieron me basta!! Estamos tomando todas las medidas por cualquier eventualidad.

La siguen juzgando…

A pesar de que esta situación se hizo pública nadie tiene el derecho de juzgar y menos de amedrentarnos. No se lo he aceptado ni a mi familia!! Nadie se ha trasnochado doblando rodillas más que yo!!!

Trabajará duro para mejorar la relación de su madre, ya que antes las veían como hermanas. Su mamá sabía todo de ella, no habían secretos.

Yaritzel está orgullosa de que su hija Tatiana haya aceptado su error. “no porque pidiera perdón públicamente, sino porque sencillamente ahora tengo la esperanza de un cambio muy real”, destacó.

Tatiana seguirá enfocada en sus planes como maquilladora. Quiere crear un estudio moderno y su propio labial.