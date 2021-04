Madre de salvadoreña asesinada en México pide a Biden que Estados Unidos acoja a sus nietas

“Le pido al presidente Biden que me haga el favor y me les dé algo, refugio o algo a mis niñas”, insistió Arriaza.

“Yo tengo temor que a mis niñas les suceda algo en México y tampoco quiero traerlas a El Salvador, quiero pedirle al presidente Biden que me ayude, me tienda la mano y les de refugio a mis nietas en Estados Unidos”, agregó Arriaza.

You May Also Like