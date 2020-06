Madonna ofreció millones pa’ que la preñaran

La ‘Reina del Pop’ quiso hacer de Dennis Rodman su rey, pero no se pudo. Otra insólita historia, que quizás no vas a creer, se recordó este viernes tras revivir el testimonio de la leyenda de los Chicago Bulls en el que contó la anécdota del deseo que tenía Madonna con él.

Además de su recordado matrimonio con Carmen Electra, se recuerda más de lo que duro, el romance que tuvo con la cantante de pop es otro de los hechos que marcó la excéntrica, alocada y singular vida, de Rodman por fuera de las canchas.

“Ella me dijo que si la dejaba embarazada me pagaría 20 millones de dólares”, contó ‘El Gusano’, en una entrevista que le concedió al programa The Breakfast Club en septiembre de 2019.

Ahí no para la historia, lo más interesante estaba por llegar.

Era tanta la obsesión que tenía Madonna con el deseo de tener un hijo con Rodman que cada vez que estaba ovulando lo llamaba y le enviaba un jet privado a donde estuviera. Una vez estaba en Las Vegas jugando en un casino y recibió la llamada de la cantante.

Fue el mismo exjugador de la NBA el que contó la controversial historia. Hasta enviaba un jet privado por él.

“Le dije ahí llegaré en cinco horas, les dije en la mesa que me esperaran. Fui al aeropuerto, hice lo mío, me regresé y seguí jugando. Fue una historia real”, reveló Dennis Rodman. ¿El final? El exNBA no pudo tener un hijo con Madonna y se perdió los 20 millones que le ofrecieron.