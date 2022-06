Madonna lanza el álbum ‘Finally Enough Love’, que cuenta con colaboraciones de artistas como Britney Spears o Maluma

El repertorio de Finally Enough Love: 50 Number Ones discurre principalmente en orden cronológico y muestra las diferentes reinvenciones que han hecho de Madonna un icono global; desde Holiday (2019) hasta I Don´t Search I Find (2019).

Finally Enough Love: 50 Number Ones, el nuevo disco de Madonna con 16 recopilaciones de sus remezclas favoritas de temas como Like a Prayer y en el que ha contado con colaboraciones de artistas como Maluma, ya está disponible desde hoy en formato digital.

