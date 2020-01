Madelaine Rojas, una astrofísica estudiosa de las estrellas

Para Madelaine Rojas, la única mujer panameña con un doctorado en astrofísica, la astronomía no es una profesión, sino “un estado del alma”.Así lo cuenta esta especialista en espectroscopia de estrellas peculiares –como son las estrellas de bario, las estrellas con exoplanetas y estrellas con discos de escombros– quien lleva nueve meses de estar de vuelta en suelo patrio. Había vivido nueve años en Rusia, donde cursó su doctorado en la Universidad de San Petersburgo.Recientemente brindó una conferencia sobre el “Análisis químico en estrellas con sistemas planetarios”, en donde manifestó que muchos piensan que las estrellas no cambian la vida en la Tierra, que ellas están muy lejos y que son innecesarias. “Esto no es cierto, ya que la mayoría de los elementos de los cuales estamos hechos o que nos permiten vivir –carbono, oxígeno, nitrógeno y muchos otros– fueron creados en las estrellas, aquellas que vivieron y murieron y expulsaron sus restos, y después, a partir de esos elementos se formó nuestro sistema planetario, el Sol y la Tierra”.Para esta científica, que ha sido docente de física en la Universidad Santa María la Antigua (USMA), la astronomía es una ciencia fundamental; por consiguiente, la imparte sin fines prácticos inmediatos si no con el fin de “incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza. Mi motivación principal es el afán de saber qué, cómo, cuándo, dónde, etc”.Para esto, Rojas, de 29 años, parafrasea al astrofísico soviético Víctor Victorovish Sobolev: “Un científico no es aquel que se dedica a la ciencia, sino el que no puede imaginar su vida sin ella”.En entrevista con este diario, cuenta que su motivación por maravillarse por los astros, específicamente las estrellas, comenzó cuando era niña. “Yo quería empezar a estudiar el Sol”, una estrella, pero por azares de la vida terminó en Rusia dedicándose a la espectroscopia de estrellas peculiares, como son las estrellas de bario, las estrellas con exoplanetas y estrellas con discos de escombros.

Perfil Madelaine Rojas estudió un doctorado en astrofísica estelar en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia.

Luego de nueve años en Rusia, ¿por qué ha regresado a Panamá?

Muchos me cuestionan y me dicen ‘¿para qué volviste a Panamá? ¡Te hubieras quedado allá [ejerciendo su profesión]!’. Pero mi objetivo es educar con lo poquito que yo sé, y transmitir que con el esfuerzo se pueden lograr las metas.

¿Cuáles son sus planes en el país?

Me gusta enseñar. Mi objetivo en el futuro es enseñar astronomía I y II e historia de la astronomía en la Facultad de Ciencias Náuticas.

Yo quiero realizar divulgación científica, así como trabajos para niños, para que ellos se interesen en la ciencia. Así como yo me interesé desde pequeña por una maestra, así otros podrán interesarse en la astronomía.

¿Está realizando algún proyecto educativo?

Estoy haciendo unas historietas de astronomía para brindarlas a las escuelas, de manera que los maestros puedan utilizarlas como algo extra y así incentivar a los niños.

Ya tengo la primera historieta del Sistema Solar casi lista, solo le falta color. Uno de mis estudiantes de arquitectura de la USMA me hizo los dibujos, el joven se llama Kail Gharibe. Ese ha sido el principal apoyo referente al proyecto. El decano de Arquitectura de la USMA (el arquitecto Humberto Mena) prometió ayudarme a imprimir las historietas en la universidad.

Madelaine Rojas, una astrofísica estudiosa de las estrellas

¿Lleva a cabo alguna investigación?

La oportunidad de ser profesora de física me motivó a hacer una investigación sobre la utilización de la máquina de Atwood, inventada en 1784 y considerada por muchos como un “campo de entrenamiento” al entrar en temas de mecánica.

Este experimento es muy famoso en el curso de física general de muchos países por su valor histórico y didáctico; sin embargo, el 88% de los estudiantes encuestados como parte de mi investigación afirmó no tener ideas previas sobre el experimento y nunca haber escuchado el nombre de su inventor, lo que refleja la poca utilización del experimento tanto en escuelas como en universidades.

La investigación realizada pretende que el experimento sea utilizado como evaluación, trabajo grupal o simplemente como explicación de la clase de física o del laboratorio para estudiantes universitarios y escolares.

El objetivo principal es la motivación de la clase con la reconstrucción de un equipo relativamente simple, buscando el desenvolvimiento de algunas habilidades significativas de un futuro ingeniero o arquitecto como la capacidad de transformación de las ideas en proyectos, la de selección adecuada del material de trabajo, la resolución de problemas en la ejecución de proyectos y otras. Esta investigación será publicada en la revista Investigación y pensamiento crítico de la USMA.

Además, estoy muy contenta por retomar mis investigaciones de espectroscopia de estrellas con sistemas planetarios, en colaboración con el Observatorio de Guanajuato, México, donde se obtendrán los espectros para luego determinar los parámetros físicos y la composición química de las estrellas escogidas.