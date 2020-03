Macy’s despedirá a la mayoría de sus 130.000 empleados por el coronaviorus

Además, la compañía, que no precisó el número exacto de empleados que se verán afectados, aseguró que “a pesar de esas acciones han ayudado, no es suficiente. En las marcas Macy’s, Bloomingdales y Bluemercury vamos a quedarnos con el personal absolutamente mínimo necesario para mantener las operaciones básicas. Esto significa que la mayoría de nuestros colegas recibirán un permiso no remunerado empezando esta semana”.

