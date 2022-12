Macrodatos, el arma inesperada en la lucha contra el cáncer

Esta tecnología proporciona la capacidad de manejo de cantidades enormes de información de múltiples pacientes de forma simultánea y en tiempo real. Además, gracias a sistemas como Vithas One, se pueden abrir nuevas vías de investigación biomédica a partir de asociaciones que puedan pasar desapercibidas en estudios más clásicos, relaciones inesperadas entre uso de fármacos y datos genéricos, y una infinidad de conexiones que no podrían detectarse sin este tratamiento exhaustivo de los datos.

