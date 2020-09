Mac Davis, compositor de varios temas de Elvis Presley, fallece a los 78 años

El artista Mac Davis, compositor de algunos de los éxitos de Elvis Presley, ha fallecido a los 78 años.

La Asociación de Música Country (CMA) ha recogido las palabras del mánager del artista, Jim Morey, que ha precisado que Davis estaba “enfermo crítico” y falleció ayer, martes 29 de septiembre, tras haberse sometido a una cirugía cardíaca.

Davis nació en Lubbock (Texas) el 21 de enero de 1942. Sus primeros intentos por hacerse un hueco en el mundo de la música no fueron como él esperaba. Tras haber trabajado en sellos discográficos, logró mudarse a Los Ángeles y comenzó como compositor.

Firmó temas como Watching Scotty grow para Bobby Goldsboro o Something’s burning, para Kenny Rogers.

Compuso canciones para Elvis Presley como A little less conversation, Memories y Don’t cry, daddy. Sus temas fueron grabados, también, por artistas como Dolly Parton y Tom Jones, entre otros.

La canción In the ghetto, compuesta originalmente para Elvis Presley, ha sido grabada más de 170 veces por otros artistas.

El cantante, compositor y actor desarrolló su carrera y alcanzó la popularidad con canciones como Baby don’t get hooked on me, que le sirvió para obtener una nominación al Grammy en 1972.

Tras este éxito, saltó a la televisión con un programa propio emitido por la NBC que llevaba el título The Mac Davis Show y que se emitió durante dos temporadas. Posteriormente, el artista participó en especiales navideños.

En total, Davis colocó más de 30 canciones en las listas country de Billboard, seis de ellas en el Top10 y, también, cuatro álbumes en la lista de discos más populares de dicha publicación.

En 1979, Mac Davis debutó en el cine, junto a Nick Nolte, en la comedia North Dallas Forty y repitió la experiencia en la gran pantalla con títulos como Cheaper to keep her o The Sting II. Además, participó en algunas series con pequeños cameos, como Heartstrings, de Dolly Parton, en Netflix.

En su faceta de compositor, Davis continuó activo y, en 2013, coescribió una de sus últimas composiciones junto a Avicii: Addicted to you.