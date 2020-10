‘Mä ñä jädakä mäda nu Ngäberebe Nito’, el buen gobierno le quedó mal

Desde tempranas horas un gran cantidad de moradores de las comunidades de Llano Culebra, Las Meregildas, Las Trancas, Cerro Caña, Cerro Algodón y Llano palma del distrito de Munä, llegaron a la vía Interamericana y tras la presencia de director de Obras Públicas, a dónde no llegaron a ningún acuer do, por lo que decidieron el cierre de esta vía.

