Mª Dolores Baena: “La leona íbera de La Rambla es una escultura que presenta grandes incógnitas”

Los estudios requieren su protocolo y su tiempo, pues son muchos los aspectos a tratar. Estamos en los inicios de una investigación que requiere su tiempo y la participación de muchos especialistas, si lo que queremos son unos resultados serios y sólidos. Por ello, aún no podemos adelantar esas cuestiones al tratarse, además, de una escultura que presenta grandes incógnitas. A ello se suma que su forma de hallazgo casual, no en una excavación científica, nos impide conocer el contexto arqueológico, algo fundamental para comprender su funcionalidad. De ahí los estudios que tenemos previstos sobre el terreno.

La característica más relevante es su gran originalidad. No son copias exactas de escultura griega o fenicia contemporánea, sino que reinterpretan modelos que llegan de todo el Mediterráneo con su sello original, incluso representando animales como los leones que no existían en la Península Ibérica. La conexión con el ámbito mediterráneo y oriental es muy acusada, pero una personalidad propia muy especial.

