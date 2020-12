Luxemburgo sube el salario mínimo hasta los 2.200 euros, el más alto de la Unión Europea

Esta decisión no sentaría bien a los sindicatos. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ya ha advertido al Gobierno de que no aceptará congelar el salario mínimo para 2021 cuando el compromiso alcanzado con el Gobierno es elevarlo progresivamente hasta situarlo en el 60% del salario medio a final de legislatura, lo que equivaldría a unos 1.100 euros mensuales.

