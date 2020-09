Lutsenko (Astana) vence fugado y sin presión en Mont Aigoual

Se dejó ver el ‘Mosquetero’, pero poco premio tuvo. La ascensión final era fácil, sin rampas duras. Sí se esperaban ataques, si es que tenía que haberlos, en la Lusette; no fue así. El intento de Aru, que finalmente perdió tiempo respecto a los mejores, no fue respondido, ni con fuego amigo ni por enemigos. Subieron en ‘grupeto’, ritmo marcado por el Team Ineos, y la prueba de ello fue el gran número de ciclistas que llegaron entre los mejores.

