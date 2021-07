Luto por Ken Karasawa; el Ministerio Público pide ayuda en la investigación

“Ken no solo fue asociado de Corporación La Prensa, fue un gran compañero y amigo de los asociados. Su inesperada y dolorosa partida llena de tristeza a quienes lo conocimos. Esperamos que este crimen no se convierta en una estadística más de la falta de seguridad que se vive en nuestro país, que las autoridades encuentren al culpable y se haga justicia”, pidió Rita Vásquez , directora del diario La Prensa .

You May Also Like