Lupillo Rivera confiesa porqué se divorció de Mayeli Alonso

Desde principios del año 2019 Lupillo Rivera se divorció de Mayeli Alonso con quien estaba casado desde el año 2006, recientemente explicó los motivos por los cuales se separó.

Durante meses se pensó que la persona que había provocado su separación fue el mismo Lupillo pues se decía que tenía una relación con Belinda.

Recordemos que Belinda y Lupillo compartieron escenario en La Voz México fue desde ese momento en que la química entre ambos surgió y los rumores sobre una relación amorosa comenzaron.

Sin embargo cabe destacar que no fue la intérprete de “Ni Freud ni tu mamá” la causante del divorcio de aquel matrimonio de 13 años de antigüedad.

Fue el propio intérprete de “Ya me habían dicho” quien decidió contar el motivo de su separación a un Juez mientras se encontraba en una audiencia en Estados Unidos, ya que la causa fue una infidelidad.

En un pleito legal que terminó en demanda entre Mayeli quien se convirtió en una exitosa empresaria y su socia se le habló a testificar a Lupillo por lo que tuvo que asistir por orden del Juez.

Cuando se le habló al cantante a rendir declaraciones pues Mayeli tuvo problemas con su socia con quien creó una marca de cosméticos, Lupillo tenía que responder algunas preguntas que el Juez hacía por lo que no tuvo otra opción que revelar la verdad de su separación al momento de cuestionársele sobre ello.

Gustavo Adolfo Infante comentaba en el video en el que se explicaba más a detalle sobre la relación que en constantes ocasiones se le cuestionaba a Lupillo Rivera el motivo por el cuál se habían separado sin embargo nunca mencionó palabra alguna.

Bien dicen que los caballeros no tienen memoria y quizá Lupillo no había comentado nada porque además de ser algo íntimo no quiso dejar en mal a su ex esposa, sin embargo los documentos no mienten y el conductor los expondría afirmando que eran 83 hojas de la demanda dentro de las cuales estaba escrito la declaración de Rivera.

