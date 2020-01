LUNES CON EL PIE DERECHO: Cómo conseguir al segundo loco

STEFY COHEN

OPINIÓN

Existe esta imagen mítica del emprendedor solitario: un genio-visionario que con sus dos manos, de alguna manera, construye un imperio. Sin embargo, un emprendedor es una persona que se da la tarea de armar un equipo para que la operación de su negocio pueda crecer más allá de sus capacidades individuales.

Para construir un negocio mayor que nosotros mismos, necesitamos identificar a las personas que nos acompañarán en el reto del emprendimiento con toda la energía, pasión y motivación que sentimos nosotros.

Compartiré tres posibles

opciones para empezar a armar tu equipo, dependiendo del tipo de negocio que quieras empezar o de los recursos con los que cuentes para arrancar.

1. Encontrar a un socio co-fundador. Algunas personas escogen fundar sus compañías solos porque prefieren (o pueden) mantener todo el control. Sin embargo, la tendencia en el mundo de startups es empezar una compañía con un co-fundador que pueda aportar capital humano, capital social o capital financiero.

Conseguir a un buen socio co-fundador puede ser uno de los mayores retos a los que se enfrenta un emprendedor. De hecho, una de las razones más populares por las cuales fracasan los nuevos negocios es problemas entre los socios.

Por eso, la búsqueda y escogencia de un socio co-fundador no debe ser conveniente sino estratégica.

Un buen socio co-fundador debe ser una persona que no sólo comparta la visión de lo que se quiere lograr, sino que tenga un estilo de trabajo compatible con el tuyo. Los primeros años de los nuevos negocios están compuestos por largas horas de trabajo que solo se hace posible cuando compartimos con una persona a la que podemos respetar y aguantar también. Si la decisión de quién es tu co-fundador puede determinar el futuro de tu nuevo negocio, practicar con un proyecto corto puede ser la mejor manera de identificar compatibilidad de trabajo.

2. Contratar a un colaborador: los Recursos Humanos de una compañía pequeña operan de manera muy distinta que aquellos de una compañía grande, y hay que saber cómo contratar a un colaborador que encaje correctamente.

Un emprendimiento necesita que todos sus colaboradores trabajen con espíritu y mentalidad de emprendedor. Los emprendimientos muchas veces requieren que todos sus integrantes trabajen utilizando distintos sombreros, y todos los colaboradores del equipo deben poder estar cómodos con responder a las distintas necesidades del trabajo.

Es posible que el nuevo negocio requiera funciones que sean diferentes o nuevas para los colaboradores del equipo. Entonces, en vez de escoger solamente basándose en la experiencia, también hay que aprender a reconocer el potencial y la aptitud. Analizar, por ejemplo, cuán abierta está una persona para aprender cosas nuevas o qué tan rápido puede resolver problemas cotidianos nos da luces acerca de su estilo de trabajo.

3. Conseguir a quién reportarle. Si todavía no has encontrado un co-fundador y no estás listo para contratar a tus primeros colaboradores, busca a alguien a quien puedas reportarle. Otro mito de los emprendedores es que si son sus propios jefes no tienen que reportarle a nadie.

Sin embargo, desde que le reportamos a alguien más, nuestro negocio adquiere una dimensión mucho más profunda de disciplina y rendición de cuentas. Personas a quienes pudieras reportarles pudieran ser un mentor, una junta directiva externa, un inversionista, o incluso algún tipo de coach de productividad.

Cuando alguien más está pendiente de nuestro trabajo, somos estrictos con el cumplimiento de nuestras fechas límites y nuestras metas.

Sea cual sea nuestra ruta para dejar atrás la práctica del emprendedor solitario, hay que tener en mente que las relaciones laborales centralmente son relaciones humanas. Todas las relaciones (laborales, interpersonales, románticas) fallan sólo por dos tipos de problemas: de selección o de retención. O fallas en identificar cuán compatible eres con una persona o no has construido la estructura necesaria para constantemente motivar a la persona a permanecer a tu lado.

Empieza por escoger bien a la persona que te va a acompañar en el camino del emprendimiento y luego asegúrate de ser un buen compañero tú también. Dicen que un loco es solo un loco hasta que alguien le sigue la corriente; entonces, se convierte en un líder.