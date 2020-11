Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 9 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es muy importante que hoy no te dejes llevar por ninguna clase de obcecación con la familia. Deja que pase el día lo más amablemente posible y no des ninguna importancia a comentarios algo jocosos que en el fondo están hechos con cariño.

Tauro

Ayudar a los demás es algo que hoy te va a reclamar alguien o quizá incluso tu mismo o misma porque crees que es muy necesario colaborar en algo que necesita la unión y el esfuerzo común. Y en ese sentimiento te va a encontrar con gente muy interesante.

Géminis

El aquí y ahora será lo que más te preocupe hoy y no querrás ir mucho más allá ni plantearte nada a muy largo plazo. Es una buena opción porque te interesa centrarte en el presente con toda intensidad para sacar el mayor partido de él.

Cáncer

Tendrás bastantes asuntos que resolver hoy y quizá eso no favorezca que puedas hablar con calma con alguien que te está intentando contactar para plantearte algo que no te apetece, y además, discutible. Las prisas no son buenas consejeras.

Leo

Huir de lo que no te gusta, pero no te queda más remedio que hacer porque es tu responsabilidad, no es una buena actitud porque de alguna manera te puedes sentir algo mal haciéndolo. Piensa en todo eso hoy y darás con la clave que te ayudará a actuar.

Virgo

No es que te traiga grandes cambios esta jornada, es simplemente que debes estar con la mente abierta porque te puede dar alguna clave para más adelante. No tires la toalla ni por un minuto porque se acercan oportunidades que no puedes perderte.

Libra

Arrancas esta semana con la esperanza de solventar ese pequeño problema doméstico que de alguna manera te está poniendo trabas al desarrollo normal de tus quehaceres. Hoy deberás insistir en ello con quien corresponda, no lo dudes.

Escorpio

Estás trabajando en varias direcciones para buscar un nuevo trabajo y eso que parece tan complicado va a resultarte algo más fácil. Se abre una posibilidad bastante buena, pero no exenta de esfuerzo. Deberás disponerte a hacerlo sin pensarlo.

Sagitario

Planificar tu acciones y saber qué pasos vas a dar de ahora en adelante en algo relacionado con bienes, inmuebles, herencias o bancos es algo muy importante. Haz una estrategia por escrito, punto por punto, para que no se te escape ningún detalle.

Capricornio

No te adelantes a los acontecimientos y te pongas en lo peor, porque te llevarás un mal rato gratuitamente. Intenta equilibrar tu mirada sobre todo lo que suceda y espera a ver la realidad y lo que pasa, no lo que crees que puede pasar.

Acuario

Hay muchas cosas de las que sabes disfrutar y hoy vas a estar con mucha predisposición para sacar lo mejor de lo que hagas y que tu tiempo sea para pasarlo bien y para sentirte bien. Sonreirás mucho con algo divertido y emocionante a la vez.

Piscis

Es muy probable que si tienes una relación de pareja, surja algún conflicto de intereses y no vayáis por el mismo camino. Esto sucederá porque hay aún aspectos que debes de limar o ceder. Debes aplicar la mayor objetividad posible y también el agradecimiento.