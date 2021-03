Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 8 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes de ponerte de mal humor por un asunto doméstico o por algo que no funcione del todo bien. Tómate todo lo que suceda con un poco de paciencia y sobre todo sentido del humor. Si lo haces así, los problemas no te parecerán insolubles.

Tauro

Si se te pasa por la cabeza una especie de venganza, no debes dejarte llevar por ese sentimiento ya que sólo te puede aportar energía negativa y frustración, cosas que no te convienen en absoluto. Ojo con lo que dejas que tu mente elabore en este sentido.

Géminis

Si te relajas hoy ante unas palabras que no te gustan o ante unos hechos que te desagradan porque no estás de acuerdo con ellos ni con tu estilo de vida, lo llevarás mejor. No luches contra molinos de viento. No merece la pena desgastarte en ello.

Cáncer

Una larga charla o una reunión de trabajo te hará ver por donde van tus intereses. Debes analizar cuidadosamente todo lo que se hable, incluso tomar notas para aclarar conceptos que pueden ser reveladores. Analiza bien todo lo que se diga.

Leo

Verás con muchas alegría cómo alguien sale de un apuro o se abre una esperanza en algo que no confiabas y que puede estar relacionado con la economía. Celebra todo lo que puedas ese asunto porque te quita un peso de encima muy grande.

Virgo

Aunque te pueda parecer lo contrario, es bueno que hoy te dejes llevar por los impulsos más generosos que puedas. Da un poco más de ti a los demás, porque de lo contrario te empezarán a fallar ciertas cosas. Todo te volverá con creces.

Libra

Si tienes hijos, no descartes que pueda surgir algún problema en este aspecto, pero debes afrontarlo con serenidad y buscar la solución más adecuada a cada caso, porque la tiene. Es cuestión de organizarse y no perder los nervios ni la esperanza.

Escorpio

Has de intentar no hacer nada hoy que te suponga un estrés, así que quizá toca aislarse un poco de ciertas informaciones que no te van a aportar serenidad. Prueba a apagar el móvil y no estar tan pendiente de él. Verás que no es necesario y que mejoras.

Sagitario

Consulta con tu pareja si te propones tener gastos importantes, que querrás emplear en cosas que te hagan la vida más agradable. Pueden estar relacionados con reformas del hogar o la decoración. Pero llegar a un acuerdo será fundamental.

Capricornio

No hace falta que te empeñes en demostrar que no has hecho algo de lo que alguien te está acusando. Tu conciencia estará muy tranquila y eso es lo que cuenta, pero examina bien tus acciones porque quizá tengas que rectificar alguna de ellas.

Acuario

Quizá debas moderar tus ímpetus y no querer ir demasiado deprisa a ninguna parte hoy. Si te lo tomas con un poco de calma evitarás cometer algunos errores, no graves, pero sí molestos. Fíjate bien en todo lo que esté escrito.

Piscis

Te conviene buscar el consejo de un experto si no tienes claro qué camino debes de tomar en un tema legal que te preocupa con vistas al futuro. Esa información haría mucho más fácil tu decisión. Puede que esa consulta no sea gratis.