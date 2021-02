lunes 8 de febrero de 2021

No es un día para andar pensando en lo que haces o no, debes pasar a la acción cuanto antes y no esperar a que nadie venga a decírtelo. Es muy importante que hoy tomes la iniciativa. Eso demostrará a ciertas personas de lo que eres capaz.

Hay cabos sueltos de un tema afectivo que debes de cerrar. Puede que se trate de algo que quieres decir a tu familia o a tu pareja y que no sabes cómo. Pero lo importante es que lo hagas con mucha calma. No te preocupes por la reacción.

Has visto algo que no te ha convencido nada en una actitud de una persona con la que tienes que solventar un asunto laboral. Es mejor que vayas con toda la precaución posible, piensa más en ti y en lo que puedes hacer para enterarte de la verdad.

Todo va a desarrollarse con algo de pereza o lentitud en esta jornada que por otra parte no va a traerte nada especial. No debes adelantar acontecimientos ni forzar ningún asunto, tómatelo todo con la mayor calma posible y poco a poco se resolverán.

