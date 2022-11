lunes 7 de noviembre de 2022

Esta nueva semana no comenzará muy bien para ti porque vas a recibir una mala noticia relacionada con un familiar o un ser querido, incluso sin descartar una grave enfermedad o incluso un fallecimiento. Si eso no te ocurre hoy lo hará a lo largo de la semana y tendrás que variar todos tus planes. Pero también será una liberación.

Ten mucho cuidado con las traiciones y los ataques por la espalda. No todos los que te rodean son tus amigos y se alegran de tus logros. Comenzarás esta semana animado por excelentes perspectivas laborales, financieras o sociales, pero si no estás atento nada de esto va a suceder y te encontrarás ante una grave amenaza.

Vas a iniciar la nueva semana laboral con mucha fuerza, dispuesto a tomar toda clase de iniciativas y hacer frente a problemas o preocupaciones que habías ido dejando para más adelante. Sin embargo, no te sentirás del todo bien porque muchas veces te parecerá que tus esfuerzos son estériles y no dan el resultado que esperas.

