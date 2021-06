Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 7 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Realmente no te vas a preocupar mucho hoy de nada que no sean tus asuntos y empezarás la semana con un tono bastante tranquilo y con energía suficiente para poder hacer algún asunto poco divertido, que a pesar de todo no te resultará tan aburrido.

Tauro

Buscas una estabilidad emocional y sentimental, está claro, pero si te obsesionas con ello no vas a ganar nada positivo y sí puedes entrar en un callejón oscuro y convocas salidas. Ojo. Relájate en este aspecto y gestiona bien esas emociones.

Géminis

Hay un cambio que debes de hacer cuanto antes en tu vida, quizá relacionado con la organización de tu tiempo, porque en ocasiones te exiges demasiado y dedicas mucho espacio mental a trabajar y poco a leer, a aprender otras cosas o simplemente a relajarte.

Cáncer

Se enderezan algunos temas que te preocupaban, y hoy ves cómo llega una solución inesperada o una entrada de dinero que te hace tranquilizarte mucho de cara a las responsabilidades económicas. Todo ello te pone de un humor excelente que te hace sonreír.

Leo

Apuestas por tus ideas delante de alguien que no es muy de fiar y eso está bien, porque no te debe de importar ser fiel a tus principios, pero también es cierto que debes de ir con cierta precaución según con quien. No tienes porqué contar todo lo que piensas.

Virgo

Un asunto del pasado, quizá relacionado con algún tema de casas o legal, se pone sobre la mesa y vas a llegar a ciertos acuerdos muy interesantes que te ayudarán a zanjarlo de una vez por todas. Confía, porque ahora está todo de tu parte.

Libra

Tu instinto te dice hoy dónde debes poner el foco de atención en lo relativo a lo material o económico y lo cierto es que si tienes un proyecto entre manos, vas a poder acertar con más facilidad que en otras ocasiones. Escucha ciertos consejos que te dan.

Escorpio

Ese espíritu un tanto decaído o con pocas ganas de enfrentarte a las cosas hoy no es algo que debas dejar que siga pasando. Es posible que no te viniera mal charlar con alguien que te ayudara profesionalmente. Sacarías buenas conclusiones.

Sagitario

No desconfíes tanto de alguien que quiere prestarte su ayuda porque será alguien de fiar y cuya sinceridad y buena voluntad están probadas. Te vendrá bien lo que te puede aportar en cualquier sentido. Abre tu mente y tu corazón a sus palabras.

Capricornio

Cada vez te cuesta más mantener una tarea que ya se te hace muy pesada o que ha dejado de interesarte, pero debes de poner en una balanza todo lo que te aporta desde el punto de vista material. En este momento, eso debe pesar mucho.

Acuario

Algunas personas pueden hoy alterarte un poco por algo que hagan que no te gusta nada o que te molesta. Enfrentarte con ellas no es el camino apropiado para solucionarlo. Sigue cauces más oficiales y no te enfrentes cara a cara sin más.

Piscis

Hay posibilidades hoy de dar cierto giro a un asunto que no está saliendo como esperabas. Es cierto que la paciencia te conviene, pero también lo es que a veces las cosas hay que forzarlas. Actúa cuanto antes, con firmeza, pero con amabilidad extrema.