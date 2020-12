lunes 7 de diciembre de 2020

Vas a conseguir un cambio que te beneficia en un tema laboral que no estaba muy claro y por el que estabas teniendo bastante preocupación. No es que sea la solución definitiva, pero será un paso importante y te aportará tranquilidad.

Hay cosas que no te apetece hacer hoy, pero no te queda más remedio que encarar la jornada con el mejor ánimo posible y sin dejar de hacer nada de lo que realmente es imprescindible y alguien te ha encomendado. En el fondo, no será tan aburrido.

Sabrás muy bien por dónde vienen unos comentarios que te van a hacer feliz porque reconocen tu éxito en algún proyecto o en un trabajo en el que has puesto mucha ilusión. Se abren puertas que no conocías y tomas un fuerte impulso positivo.

Quizá hoy lo más prudente es no implicarte demasiado en ningún tema espinoso, hay alguien que no está por la labor de ceder y quizá al final sea negativo para ti si te pones del lado de alguien abiertamente. Ojo con dejarte manipular por cualquiera.

Controla un potencial arranque de mal humor que hoy puede asaltarte por un pequeño contratiempo. No será nada importante, así que no debes dejarte llevar por esa irritación que puede darte, incluso, dolor de cabeza. Intenta evitar ese estrés por todos los medios.

