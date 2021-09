lunes 6 de septiembre de 2021

No hay nada malo en la ambición, siempre y cuando sea un trabajo personal que no conlleve algún movimiento que perjudique a alguien de una manera retorcida. Ve a por todas, pero en línea recta. No dejes que te tienten otros caminos.

Sentirás mucha satisfacción con los resultados de algo que has organizado, un evento relacionado con algo social o popular, en lo que te has implicado mucho personalmente. Pero será un éxito y te felicitarán por ello. Compártelo.

Hay una persona que se acerca a ti para explicarte algo importante. Aunque no estés de acuerdo con sus opiniones, lo mejor que puedes hacer es escucharle con calma y evitar cualquier tipo de discusión o debate. No merece la pena que te disgustes.

Tienes la sensación de que te estás perdiendo algo divertido o hermoso de la vida y eso no es nada bueno para ti. Si sientes eso, deja ya de darle vueltas a cosas tristes y ponte en movimiento. Tienes muchas oportunidades y opciones, no lo olvides.

