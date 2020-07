Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 6 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ese reencuentro que has tenido hace poco te ha sabido a poco y vas a querer mucho más, aunque de momento es algo complicado. Puede que tengas que mover algunos hilos para conseguirlo, pero vete pensando que vas a tener que aplicar la paciencia.

Tauro

No echas de menos tanto como creías a una persona que se ha alejado de ti. Si es un amigo o una amiga que se ha distanciado por un enfado sin importancia, quizá no era la persona ideal para ti y ahora es cuando te has dado cuenta de ello. Respirarás con tranquilidad.

Géminis

Comienzas a sentirte mucho más en calma ya que ha pasado un vendaval profesional en el que no te encontrabas nada convencido o convencida. Las salidas no te van a faltar e incluso vas a conseguir algo muy bueno. Ponte a trabajar en ello

Cáncer

Relanzas parte de tu vida que quizá no habías conseguido poner en marcha por distintos motivos. Ahora ya te sientes con una fuerza muy superior a días pasados en los que quizá te dejaste llevar por la tristeza. Pero te das cuenta de que la vida sigue.

Leo

No dejes que tu mente te cree problemas donde no los hay. Debes alejar hoy cualquier tipo de sensación de sospecha sobre algo o alguien y dejar de darle vueltas. No debes de temer nada, tenlo claro y confía en que todo va a ser mucho más positivo.

Virgo

Eres bastante realista e incluso racional en muchas ocasiones y hoy eso te va a venir muy bien para ejercer una acción, o tomar una decisión, llena de sentido común y que favorecerá a muchas personas. Te lo agradecerán dentro de poco tiempo, lo verás.

Libra

No descartes sentir cierta frustración al no alcanzar un objetivo que tenías marcado desde hace tiempo. Pero analiza que puede que no dependa tanto de ti como habías supuesto. Hay movimientos ajenos que no puedes controlar. No te culpes.

Escorpio

Quizá has hecho lo que alguien te ha dicho que hicieras o dijeras y esa orden que has acatado ahora se pone en tela de juicio. Pero sabrás defender tu postura con total tranquilidad y sin problemas. La verdad encontrará su camino, al menos la tuya.

Sagitario

Utilizar tu fuerza mental y tu confianza en ti para conseguir propósitos relacionados con el trabajo es lo que tienes que intensificar en este momento. La tecnología o nuevas formas de aprender te ayudarán mucho en ese nuevo reto.

Capricornio

Quizá vuelva a molestarte un pequeño problema de salud que tuviste en el pasado pero no tienes por qué preocuparte, ya que no significa nada grave, aunque debes apostar por una vida más saludable. Haz caso de consejos de personas con experiencia.

Acuario

Comenzarás la semana con mucha energía y confianza en el futuro. Esa es la actitud que debes de tener en todo momento, ya que así te alejas de nubarrones mentales innecesarios. Sonrisas no te faltarán, y más si tienes niños cerca.

Piscis

Te comienzas a animar bastante porque una llamada te va a poner las pilas ya que te pedirán algo relacionado con una labor que te interesa o algo profesional que estabas echando en falta. Eso te da energía y te hará dejar atrás ese pequeño bajón.