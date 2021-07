lunes 5 de julio de 2021

No hables en exceso y no hagas afirmaciones tajantes de las que te puedes arrepentir después. Te conviene ser prudente y más si se trata de cerrar una etapa o una temporada en trabajo o estudios. Dalo por terminado y mira hacia delante sin más.

Hay cosas que no te apetece mucho hacer hoy, es cierto, pero tampoco puedes negarte, así que lo que te conviene es no dejarte arrastrar por la pereza. Ponte en movimiento, te va a favorecer. Después, sentirás tranquilidad por haberlas hecho.

No puedes seguir sospechando todo el tiempo que alguien juega sucio a tu espalda, ese no es el camino para sentirte bien, así que debes averiguar la verdad. Alguien te va a echar una mano para que consigas llegar a conclusiones certeras.

Hoy no será un día demasiado estresante porque vas a tomártelo todo con la mayor calma posible y eso hará que algunas situaciones no te agobien. Es una buena opción, te favorecerá mucho, ya que de esa manera no se alterarán tus nervios.

Te reafirmas en algo que pensabas sobre una persona que no te caía demasiado bien y lo cierto es vas a poder comprobar cómo se comporta. Procura alejarte de ella lo más posible, es lo más inteligente, ya que no te trae aporta nada interesante.

