lunes 5 de diciembre de 2022

Este no será un mal día para ti, ningún problema gordo te saldrá al paso y, sin embargo, no podrás evitar sentirte un poco mal de estado anímico, aislarte un poco de quienes te rodean o abandonarte a la melancolía. Te sentirás cansado de luchar o vas a sentir que a pesar de todos tus esfuerzos has conseguido muy poco o casi nada.

Comienza una semana que va a ser para ti bastante mejor de lo que crees, la influencia de Júpiter te traerá suerte y te ayudará a realizar tus deseos, sin embargo, quizás tú no lo sientas de ese modo, e incluso no puedas evitar que hoy tengas un día un poco desanimado o desmotivado. Hay riesgo de desencuentros con tu pareja.

You May Also Like