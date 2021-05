lunes 31 de mayo de 2021

Tomar decisiones debe de llevar su tiempo, así que no te excedas en nada, valora bien las opciones que tienes delante y luego avanza. No te quedarás en bloqueo si sabes hacia donde vas con claridad. Y eso lo conseguirás dentro de muy poco tiempo.

Hay ciertos juegos que te traes en el trabajo que no pasan desapercibidos y que puede que hagan cambiar cierta estrategia. Es mejor que te pongas a funcionar con más entusiasmo ahora y no pases de algún asunto complejo.

Reflexiona un poco sobre tus fallos y verás su solución porque no es tan complicado corregir esos errores, pero desde luego no estés todo el rato sintiéndote mal, porque es humano equivocarse. Acepta tus defectos e intenta mejorar esos aspectos.

Cada vez que piensas en ese plan que no lograste hacer, lo único que consigues es deprimirte y eso es algo que no debes consentir que siga sucediendo. Déjalo apartado por el momento y sigue con tus cotidianas como si tal cosa.

Debes cuidar hoy bien de todo lo que signifique proteger tu salud en cualquier aspecto, así que ten cuidado de exponerte a esas cosas que sabes no te sientan demasiado bien, incluidos ciertos alimentos. Aunque no debes caer en la obsesión.

Piensa antes de actuar y no juegues tus cartas sin ton ni son. Es importante que vayas viendo todo con más perspectiva y sin precipitaciones de ninguna clase. Así conseguirás que todo salga bien. Hay factores que no esperas que te van a favorecer.

