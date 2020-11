lunes 30 de noviembre de 2020

Aclara ese pequeño malentendido que has tenido con una persona cercana o un vecino, ya que al final no te va a ser agradable volver a ver a esa persona y no lo podrás evitar. Pide disculpas cuanto antes si crees que eres quien ha causado el incidente.

No corras hoy a todas partes o estés sin parar de hacer cosas, aunque sea en casa, sin poner freno a esa vorágine que no te interesa ni te sentará bien para nada. Empieza a plantearte cambiar ciertos hábitos porque los de ahora te pasarán factura.

Si pides un favor a un amigo, no te llevarás un disgusto ni te sentirás defraudado o defraudada, porque va a responder a esa petición y no le importará estar pendiente de tus asuntos. Además de solucionar el tema pasarás un buen rato.

No es cierto que puedas mirar para otro lado hoy con temas económicos que afectan a otras personas cercanas. No te quedará más remedio que buscar soluciones aunque eso te parezca una pesadez y signifique que vas a invertir mucho tiempo en ello.

