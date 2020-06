Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 29 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay cosas que hoy te pueden desestabilizar emocionalmente y quizá no tengas muy claro cuáles son. Pero no es el día más indicado para darle vueltas, procura distraerte lo más que puedas, no te encierres en casa y si lo haces lee o haz algo placentero.

Tauro

Hay un punto de flaqueza en ti y te dejas llevar por algo que no te conviene o que te perjudica de alguna manera. Debes entrenarte mentalmente para ser más fuerte y no caer una y otra vez en esa trampa. Si te lo propones, podrás hacerlo, tienes fuerza interior.

Géminis

No debes dejarte llevar en ningún momento por algo parecido al hartazgo o al aburrimiento, incluso si el cansancio está haciendo mella en ti. Imponte mirarlo todo en positivo y aceptar las cosas como son. Rebelarse contra ellas no te servirá para nada bueno.

Cáncer

No volver a un lugar que no te trae buenos recuerdos no es nada negativo, a pesar de lo que parezca. Si alguien te fuerza a ello, impón tu criterio y no vayas. Lo más importante es que te sientas bien tu y si los demás lo hacen, no te arrepentirás de tu decisión.

Leo

Es posible que estés en una situación profesional algo complicada pero hoy vas a hallar una puerta abierta por la que podrás escapar hacia una posición mucho más cómoda y relajada. Respirarás hondo porque de repente las cosas ya no te parecen tan negras.

Virgo

Una persona de tu círculo próximo pasa por cierto apuro, probablemente económico, y no te va a importar echarle una mano porque sabes que verdaderamente lo merece y confías en ella o en él plenamente. Demostrarás que puedes estar a la altura.

Libra

Las labores de tipo doméstico son las que hoy te van a ocupar más tiempo y más energía y eso es algo que para comenzar la semana, se te puede hacer algo cuesta arriba. Date un respiro con todo eso y si tienes que dejar algo para mañana, no le des más importancia.

Escorpio

Vayas donde vayas, siempre vas contigo mismo o misma y eso es lo que debes de tener claro ahora. Algunas circunstancias van a favorecer mucho que seas consciente de esto con intensidad. No sentirás la soledad como un peso, sino como una liberación.

Sagitario

Las horas pasarán hoy algo despacio porque no encuentras alguna cosa que deseas en tu vida en un sentido práctico. Pero no debes dejarte llevar por esa desgana, ponte en marcha cuanto antes. Eres muy capaz de cambiar el chip cuando lo necesitas.

Capricornio

Tu ánimo sube hoy, te encuentras con mucha más energía y dejas de callarte ciertas cosas que por timidez no habías dicho en voz alta. Te sentará muy bien y te reafirmarás en todo lo que piensas. Eso sí, no lo hagas de una manera abrupta, no te conviene.

Acuario

Sabes que aún no ha llegado el momento de hacer ese cambio que tanto deseas y dejar atrás un mal trago que has pasado. Serás consciente de que aún debes esperar un poco más para dar el salto. Pero algo o alguien te van a aportar una dosis de esperanza.

Piscis

Es muy posible que no te apetezca hacer un viaje que te proponen y que es algo relacionado con la familia. Pero debes pensar que alguien te necesita y que es necesario que acompañes a esa persona ahora. Organiza todo para estar también un rato a tu aire.