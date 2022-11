lunes 28 de noviembre de 2022

No te dejes llevar demasiado por el entusiasmo porque tendrás noticias de que has tenido un éxito, o un golpe de suerte, o que te llega una gran oportunidad, pero al final todo eso puede ser una confusión o simplemente una mentira. Incluso si fuera cierto puede ser un regalo envenenado que te hace el destino. Sé prudente.

Comenzarás el día con un enorme agobio por todo lo que te espera y los problemas que tendrás que resolver, casi convencido de que no vas a poder con todas estas cosas. Sin embargo, vas a terminar el día muchísimo mejor porque al final no solo vas a poder ocuparte de todos los asuntos, sino que además lo harás con brillantez.

La semana va a comenzar bien para ti desde el punto de vista laboral, material y social, especialmente puede ser un día muy bueno en todo lo relacionado con las finanzas, negocios y asuntos relacionados con el patrimonio. Además, en aquello que tú no puedas conseguir por ti solo recibirás valiosas ayudas que no esperas.

