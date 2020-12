lunes 28 de diciembre de 2020

Esconder la cabeza debajo del ala nunca ha sido solución para nada. Lo que pasa a tu alrededor es importante e influye en tu vida, lo quieras o no, así que debes de actuar en consecuencia y no pensar que lo que les pasa a los demás no va contigo.

Sales hoy de un momento de “impasse” que te ha tenido bastante triste porque no has podido hacer algo que te apetecía mucho y que para ti suponía un tradición inamovible. Pero ya ha pasado y ahora te planetas que hay que asumirlo.

Si ves que alguien intenta jugarte una mala pasada en el trabajo, procura no decir nada y prepara una estrategia que te sirva para evitar eso que ves que se avecina. Deberás dar un paso al frente sin miedo. Buscar tu interés no es nada criticable.

Estarás muy feliz por algunas cosas que has hecho últimamente en relación con mejorar tu calidad de vida y tu entorno. Vas a disfrutar mucho con todo ello durante estos días porque has acertado con los cambios. Contribuyen mucho a tu bienestar.

You May Also Like