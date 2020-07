lunes 27 de julio de 2020

Es posible que no te apetezca mucho, pero tienes un compromiso al que debes acudir incluso si piensas que será una pérdida de tiempo. No lo será, encontrarás a alguien muy interesante en muchos sentidos y te alegrarás de haberte forzado a ir.

Hoy no te importará alejarte de ciertas conveniencias sociales porque eso te va a suponer, en cierta forma, un alivio ya que has tenido tensión por intentar quedar bien en un grupo o delante de alguien con poder. Debes defender el derecho a hacer las cosas de distinto modo.

Casi nunca te dejas llevar por la envidia, pero hoy puede que aparezca en ti un poco de esa sensación de querer lo que tiene otra persona y no poder conseguirlo. No es sano, así que no te lo permitas. Solo te traerá problemas si te obsesionas con ello.

