lunes 26 de julio de 2021

No exageres porque alguien te insista en que le eches una mano en un tema doméstico, ya sea tu pareja o quien comparte contigo la vivienda. Van a llevar razón en que debes de hacer tu parte, es tu responsabilidad y no la puedes eludir así como así.

Controla tu reacción si te encuentras con una persona de esas que te pide ayuda, pero que luego dice que lo sabe hacer ella o él y sientes que has perdido el tiempo. No merece la pena enfadarse. Simplemente, la próxima vez, ignórala.

No te quedará más remedio que aceptar lo que un superior te ordene en el trabajo, incluso si no estás de acuerdo con el asunto, no vas a poder decir ni hacer nada. Simplemente, hazlo cuanto antes y evita cualquier clase de polémica. Pero busca otras opciones desde ya.

Considera que lo más importante que quizá puedas hacer por ti es no meterte en asuntos ajenos, pero eso no significa que si ves algo que crees es una injusticia, te quedes de brazos cruzados, cuidado. Tampoco es malo actuar para salvar una situación.

No es nada bueno que te dejes llevar por esas cosas que no puedes solventar y que suceden sin que puedas hacer nada, porque es el destino y es irreversible. Lo inteligente es trabajar en lo que sí puedes cambiar. Ponte a ello cuanto antes.

