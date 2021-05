Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 24 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Será un día entretenido en el que todo va a transcurrir de un manera que no te hará sentir tensiones ya que recuperas una parte de calma o de equilibrio en algo que había sido un poco conflictivo. Ahora todo eso pasa y lo ves con otra perspectiva.

Tauro

No tensiones demasiado un asunto que puede pasarte factura después, es mejor que hables de todo con la mejor de tus intenciones y con una sonrisa, porque eso será un camino mucho más inteligente. La brusquedad no te va a servir de mucho.

Géminis

No va a ser un día todo lo bueno que esperabas, a pesar de que todo hacía indicarlo, pero algunos acontecimientos te harán estar de bastante mal humor. Tendrás que luchar contra esa negatividad y tomar toda la distancia mental posible.

Cáncer

Hay ciertos asuntos económicos que te vuelven a preocupar y que es cierto que no has terminado de resolver, pero pensar que es imposible no es la solución a los problemas. Los árboles no te dejan ver el bosque en este momento, date un respiro.

Leo

Quizá no puedes decirle a alguien la verdad de lo piensas sobre un trabajo que ha hecho y más si está relacionado con lo artístico en cualquiera de sus formas. Haces bien en tener tacto y cautela. Es mejor así porque quizá de lo contrario se ofendería.

Virgo

No te gustará tener demasiada gente a tu alrededor porque eso te puede distraer de tu objetivo y es cierto que debes de estar centrado o centrada en él lo más posible. Toca dar un último empujón, haz un esfuerzo y pronto obtendrás buenos resultados.

Libra

No tiene sentido que intentes cambiar a la vez todo lo que no te gusta porque te puedes agotar demasiado pronto. Debes aprender a ir paso a paso si quieres triunfar y analizar cada estrategia con cuidado. Es importante que evalúes los pros y los contras.

Escorpio

Estás en la búsqueda de tu camino interior y eso significa que vas a darte cuenta de que hay cosas que tienes que dejar de lado y que debes recorrer individualmente, en soledad. Es lo mejor para llegar a sentirte bien y ser más feliz.

Sagitario

No provoques hoy la ira o el enfado de nadie con tus palabras o tus posiciones ideológicas o tus opiniones. Si sabes que no te vas a poner de acuerdo, no merece la pena ese enfrentamiento. Las ideas están bien, pero son más importantes las personas.

Capricornio

No te inquietes si alguien no te contesta a un wasap y más si se trata de un tema en el que simplemente le haces llegar una opinión o una frase de aliento en un momento especial. Tu has hecho lo que debías y eso es lo que debes tener claro.

Acuario

Esos sentimientos que tienes van a estar hoy muy impulsivos y eso te hará sentir con mucha fuerza vital dentro y con ganas de saltar obstáculos y eliminar cualquier clase de barrera. Buen ánimo a pesar de lo que te rodea ahora.

Piscis

Tienes que asumir que los demás no tienen por qué hacer lo que te apetezca sin más, y ese ejercicio que debes hacer sin falta es el de respetar y no presionar a nadie cercano. Perderías más que ganarías, eso debes de verlo claro cuanto antes.