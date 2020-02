Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 24 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienzas la semana con algún punto de fricción en las relaciones familiares. Vas a tener que limar esas asperezas que te pueden dar algún dolor de cabeza, Gestiónalo con todo el amor posible porque será la mejor manera de actuar para ti.

Tauro

Afectivamente pasas por un momento de altibajos que te traen cierta confusión, pero eso es normal porque no siempre las expectativas se corresponden con la realidad. Tómatelo con tranquilidad, se resolverá todo de una manera bastante fluida.

Géminis

Vas a sentir hoy cierto nerviosismo porque no puedes dar marcha atrás en algo que has hecho y que tiene difícil solución, pero lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Después verás con más claridad y podrás empezar a actuar para buscar la solución.

Cáncer

Aprovecha la jornada para mantener una conversación de negocios que es un poco difícil o que tiene sus inconvenientes por un desacuerdo. Cuanto antes te la quites de encima, más a gusto te vas a sentir. Confía en ti y en lo que quieres decir y conseguir.

Leo

Olvida lo que te espera hoy en el trabajo y visualiza tus deseos o tus expectativas más agradables, como un viaje o un lugar en el que te encuentras muy a gusto. La música también te servirá para distraerte. Todo lo que hagas para relajarte te vendrá muy bien.

Virgo

No le des vueltas a un tema que no te ha gustado mucho cuando has hablado con cierta persona, quizá ayer, y que hoy sigues pensando sobre ello porque te molesta lo que te ha dicho. Quizá no sea para tanto y le estés dando una importancia que no merece.

Libra

Buscarás hoy un momento de calma y lo encontrarás por la noche cuando todo favorezca la tranquilidad, para leer un documento o buscar una información muy valiosa para algo relacionado con estudios. Te interesa mucho seguir en esa línea y concentrarte en ello.

Escorpio

Vas a plantear una semana con muchas actividades, pero te convendría no dejarte llevar por la euforia y por creer que lo puedes abarcar todo. Ve paso a paso porque de lo contrario aparecerá el estrés y te será complicado controlarlo. Ojo.

Sagitario

No pierdas el tiempo con una persona que no está dispuesta a entrar en razón, no merece la pena y vas a estar tu peor que ella, así que olvida la discusión y márcate otra estrategia. Que no te amargue el día. Mañana puedes comenzar de nuevo.

Capricornio

Será una jornada bastante apacible porque te encuentras con energía de sobra y las pilas muy recargadas después del fin de semana, así que tu humor estará en alza. Te sentirás muy bien y te dedicarás a algo agradable. El yoga o un spa te atraerán.

Acuario

Todo lo que hoy hagas para favorecer el ejercicio te va a suponer un plus de beneficios físicos que también vas a notar mentalmente. Déjate llevar por ese impulso de cuidarte más y de comer mejor. Busca el equilibrio en todos los aspectos.

Piscis

Talante muy sociable hoy, te gustará mucho estar en contacto con los demás porque tienes intenciones de ayuda y cooperación. Además, puede que tengas una oportunidad en ese sentido que te hará feliz. Volcarte en un trabajo solidario puede traerte mucha positividad.