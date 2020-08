Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 24 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a aprovechar cada minuto del día que tengas libre para pasarlo lo mejor posible y eso es algo que te viene muy bien, porque necesitas humor y buen rollo a tu alrededor. Mirar hacia delante es algo que debes practicar más a menudo, no te entretengas en lo negativo.

Tauro

No caigas en la trampa que puede ponerte una posible discusión por un tema laboral que no tiene realmente tanta importancia como quiere darle alguien con poder o alguien que busca mejorar su posición. Si ves que se avecina, pon tierra de por medio.

Géminis

Sabes que no te has portado bien con una persona cercana o incluso de la familia que te ha dado mucho y a la que has dejado de lado en un momento poco oportuno. Deberás redefinir tus prioridades y reconocer tus errores. No es tan difícil.

Cáncer

Intentarás llegar a una meta que te parece algo complicada, pero lo cierto es que tienes mucha capacidad para hacerlo, quizá más de la que crees. Es un tema de confiar en ti, y está en tu interior, no tienen nada que ver los demás. Compruébalo.

Leo

Déjate contagiar por cierto espíritu festivo o de celebración de alguien que está cerca y que ha recibido alguna buena noticia. Eso te vendrá bien para soltar tensiones y no pensar tanto en lo que debes organizar dentro de muy poco tiempo en tu hogar.

Virgo

Mantente firme en tu postura de no dar explicaciones sobre un asunto de salud o íntimo en el ámbito profesional ya que por mucho que te digan, está en tu derecho de ser discreto en lo que a tu vida privada se refiere. Ya pasarán las malas caras, no te preocupes.

Libra

Renace en ti cierta tranquilidad porque hay una persona que te va a apoyar mucho en todo lo que ahora te parece complicado. Contemplarás muy pronto que no todo es negro y que por el contrario, alguien te proporciona hoy una alegría inesperada.

Escorpio

No te importará que le llegue lo que piensas a una persona que está muy en su mundo y que no ve lo que tiene delante. El comentario lo hará un amigo o una amiga, y te vendrá muy bien saber su reacción, que te va a dar muchas pistas de cómo actuar.

Sagitario

A veces dejas pasar oportunidades de cambiar ciertas cosas en tu vida, pero hoy vas a subirte al carro adecuado si alguien te propone salir a hacer cualquier clase de ejercicio que te sentará de maravilla. Mueve tu cuerpo y verás lo positivo que te trae.

Capricornio

Te vas a enterar de algo que te pone alegre y que te da razones para confiar en que todo empieza a mejorar, sobre todo de algunos temas relacionados con herencias, casas, o dinero en general. Será un avance que te traerá paz y tranquilidad.

Acuario

No será uno de tus mejores días en lo físico porque quizá debas hacer algún esfuerzo que luego te va a pasar factura. Debes tener cuidado de no ponerte en riesgo con nada excesivamente peligroso o que te exija lo que no puedes hacer. Mide tus fuerzas.

Piscis

Recurres a ciertas amistades para intentar abrir una puerta profesional que está un poco cerrada y no es algo malo porque sabrás hacerlo de manera muy discreta. Tus habilidades sociales también forman parte del juego, y las utilizarás muy bien.