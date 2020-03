lunes 23 de marzo de 2020

No ver el lado bueno de las cosas no es positivo, porque casi siempre lo hay. Simplemente tienes que intentar darle más objetividad a tu mirada. Así descubrirás que muchos temas pendientes pueden tener solución. Quizá tengas que trabajar tu interior.

Aunque no entiendas algunas cosas que pasan a tu alrededor, no debes cambiar de opinión ni olvidar tus principios y los criterios por los que sueles guiarte. Deja que los demás hagan lo que quieran y tu haz lo que consideres justo y honesto.

Te hará bien salir a dar una vuelta y no pensar demasiado en una conversación o una discusión que se ha producido en el trabajo y que aunque no vaya contigo, sí que te ha afectado. Busca una buena distracción, como un libro o ir al cine.

No dejes que te preocupe tanto el futuro y aprovecha mejor el presente porque eso es lo que te va a servir para centrarte y focalizarte en lo importante. Date permiso para no estar tan pendiente de todo el mundo. Necesitas tu propio espacio y tu propio tiempo.

No te conviene estar todo el rato quejándote de todo lo que te pasa porque al final provocarás que nadie quiera escucharte. Desahogarse no es negativo, pero con medida y según con quién. Ten cuidado con lo que cuentas y en quien confías.

Comprenderás por fin cómo es alguien a quien has conocido hace bastante poco tiempo y que aún no tenías claro de qué iba. Una actitud suya te dejará claro que es mejor llevar cierto cuidado con esa persona que quizá tenga algo oscuro dentro.

